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مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة جنوب غرب بيت لحم

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:00 م
مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة جنوب غرب بيت لحم مستوطنون _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/

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هاجم مستوطنون بمستوطنة "بيت عاين" الواقعة فى مجمع مستوطنات "غوش عصيون"، لليلة الثالثة على التوالي، مركبات الفلسطينيين ورشقوها بالحجارة قرب قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس قروى الجبعة ذياب مشاعلة بأن المستوطنين واصلوا رشقهم المركبات قرب منطقة "الجمجوم" الواقعة بين بلدة نحالين وقرية الجبعة، ما ادى الى الحاق أضرار بمركبة المواطن وائل حمدان.

ووفق المعطيات التى نشرتها مواقع إعلام عبرية نقلا عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدى جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".

وتمثلت مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.

وفى عام 2017 نفذت الجماعات المتطرفة 200 اعتداء مقارنة بعشر اعتداءات فى العام 2016 مما يعكس ارتفاعا كبيرا فى عمليات الإرهاب اليهودي.


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