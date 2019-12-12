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مستوطنون يغلقون مدخل بلدة العيزرية شرقى القدس ببوابة حديدية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:11 م
مستوطنون يغلقون مدخل بلدة العيزرية شرقى القدس ببوابة حديدية أرشيفية
أ.ش.أ

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أغلق مستوطنون، اليوم الخميس، مدخل بلدة العيزرية شرقى القدس، ببوابة حديدية.

وجاء الإجراء بعد تصريحات أطلقها ما يسمى "رئيس بلدية مستوطنة معالى ادوميم" المجاورة للبلدة، والتى طالب فيها بإغلاق المسار الذى يؤدى إلى مدخل البلدة الرئيسى من جهة المستوطنة أمام المواطنين الفلسطينيين الداخلين إلى البلدة، بذريعة أنهم يعرقلون حركة المستوطنين.

وقال رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون إن ما يجري هو إجراء عنصري تم على مرآى قوات الاحتلال، التي لم تحرك ساكنا لمنع المستوطنين من إغلاق الطريق، التي تعتبر الوحيدة المؤدية إلى جنوب الضفة، وتسلكها في ساعات الذروة نحو 2000 مركبة بالساعة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية، التي تسعى بكل الطرق لتوسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والتضييق على المواطنين الفلسطينيين وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن منطقة جنوب شرق القدس بشكل عام وبلدة العيزرية بشكل خاص، تعاني ظروفا اقتصادية وتجارية واجتماعية صعبة أساسها ناتج عن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.  


فلسطين

مستوطنون

اسرائيل

مستوطنات

العيزريه

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