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مرصد الإفتاء: منتدى شباب العالم رسالة سلام تسهم فى مواجهة التطرف والإرهاب

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:32 م
مرصد الإفتاء: منتدى شباب العالم رسالة سلام تسهم فى مواجهة التطرف والإرهاب منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
كتب ــ لؤى على

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أكد مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة، أن منتدى شباب العالم الذي يُعقد في شرم الشيخ تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى يمثل رسالة سلام وتنمية، تسهم في مواجهة التطرف والإرهاب.
 
وأوضح المرصد، أن انعقاد المنتدى في سيناء الآن أوضح دليل على نجاح جهود الدولة بكافة مؤسساتها فى مواجهة الإرهاب، وأبلغ رد على مروجي الشائعات والمشككين في هذه الجهود.
 
وأضاف المرصد، أن منتدى شباب العالم حظي باهتمام القيادة السياسية منذ بداية العوة إليه في أبريل 2017، حين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ختام المؤتمر الوطنى الرابع للشباب  بمدينة الاسماعيلية، مشاركته للشباب المصري فى دعوة الشباب من مختلف دول العالم  للمشاركة في منتدى شباب العالم الذي سيقام بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017، لينقل للعالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر.
 
وأشار المرصد، إلى أن الإعداد المبكر للمنتدى، والذي تقوده مؤسسة الرئاسة بكل اهتمام وعناية، وتعاونها وزارة الخارجية، سيكون له الأثر الفعال في نجاح المنتدى في تحقيق أهدافه. 
 
وأكد المرصد، أن منتدى شباب العالم يعتبر فرصة للشباب من جميع دول العالم، للحوار الجاد والمباشر سواء مع بعضه البعض أو مع صناع القرار والمسئولين حول العالم؛ حيث يتم من خلاله مناقشة كافة القضايا التى تهم الشباب، بهدف الوصول لصيغة حوار مشتركة تُسهم فى جعل العالم مكاناً أفضل. 
 
يضم برنامج منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من المحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتي من خلال جلساتها سيعبر شباب العالم عن رؤاهم ويطرحوا أفكارهم ويتبادلوا تجاربهم. ويناقش المنتدى موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
 
وتابع المرصد، أن المنتدي بمناقشته لهذه القضايا وما سيطرحه من رؤى وأفكار وحلول يسهم بفعالية في مواجهة التطرف والإرهاب، فهو يقدم للشباب خطاب تنمية وسلام  وأمل في مواجهة الإرهاب والتخريب والإحباط.
 
 

منتدى شباب العالم

دار الافتاء

مرصد الافتاء

شرم الشيخ

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