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مدير مركز الحضارة بأسوان: المعابد الجديدة تؤكد احترام البطالمة للديانة المصرية

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:00 ص
مدير مركز الحضارة بأسوان: المعابد الجديدة تؤكد احترام البطالمة للديانة المصرية آثار بأسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تذخر محافظة أسوان بتراثها الأثرى والتاريخى والحضارى الممتد عبر العصور والفترات التاريخية المختلفة وتنتشر المعالم والمواقع الأثرية والتاريخية فى كافة ربوع أسوان، ومن أشهرها معابد إدفو وكوم أمبو ومعابد فيلة ومنطقة المسلة الناقصة الأثرية وغيرها من المعالم والمواقع الأثرية والتاريخية .

وتجذب آثار أسوان السياح والزائرين من كل مكان فى العالم للتعرف والاطلاع على الآثار العريقة والتراث الإنسانى الأصيل.

ويقول الدكتور رضوان عبد الراضى أستاذ الآثار المصرية المساعد بكلية الآثار بجامعة أسوان ومدير مركز حضارة وتراث أسوان لـ" اليوم السابع إن مصر ظلت على مدار التاريخ البوتقة التى تصهر من يسكنها من غير أهلها وتصبغه بصبغتها الخاصة والمميزة فيتأثر بها ويصير كما تريد لا كما يريد هو، فمصر الحضارة والعلم والثقافة منذ فجر التاريخ ومنها خرج نور العلم والثقافة للعالم أجمع لذا استحقت أن تكون أم الحضارات وأم الدنيا.

وكشف الدكتور رضوان عبد أنه تأكيداً لهذا تناولت كوكبة من الباحثين والآثاريين وأساتذة الآثار بالجامعات المصرية منذ أيام هذا التفاعل فى ملتقى آثرى كبير طال انتظاره وفريد من نوعه مضيفا أن مؤتمر "التفاعل الحضارى على أرض مصر خلال العصرين البطلمى والرومانى :الخلفيات والمظاهر"، تناول العديد من الأوراق البحثية التى تطرقت إلى عمارة المعابد بمحافظة أسوان فى العصرين اليونانى والرومانى وتناول المؤتمر أوجه الالتقاء والاختلاف بين تخطيط المعابد فى العصور المصرية القديمة والعصرين اليونانى والرومانى وما حدث من تطور وإضافات معمارية وفنية ونصوص دينية ومعبودات وطقوس وشعائر وتقدمات دينية منا يظهر وبوضوح احترام الملوك البطالمة الأباطرة الرومان للمعبودات والديانة المصرية وبناء معابد جديدة فى ادفو وكوم أمبو وفيلة والفنتين بإقليم وأسوان والنوبة وغيرها من المعابد مثل معبد إسنا ومعبد دندرة ومعابد الواحات.

وكانت جامعة أسوان قد شاركت بمؤتمر التفاعل الحضارى بمصر خلال العصرين البطلمى والرومانى.

وأكد الدكتور رضوان عبد الراضى، أنه مثل جامعة أسوان بالمشاركة بمؤتمر "التفاعل الحضارى على أرض مصر خلال العصرين البطلمى والرومانى :الخلفيات والمظاهر" بدار الضيافة بجامعة عين شمس الذى عقده مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس وقسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة حيث انطلقت فعاليات المؤتمر الإثنين الماضي.

وأضاف أن المؤتمر حضره عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والباحثين وكبار الأساتذة فى تخصصات علم الآثار المصرية القديمة وعلم الآثار اليونانية والرومانية من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية فى لقاء فريد والأول من نوعه فى هذا المجال حيث انتظرناه طويلا حتى تحقق أخيرا وألقيت فى هذا المؤتمر أكثر من 33 ورقة بحثية فى مجال التاريخ والآثار والديانة واللغة والفن والعمارة.

 
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اثار

معابد اسوان

كوم امبو

جامعة اسوان

البطالمة

النوبة

معابد النوبة

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