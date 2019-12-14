محافظ كفر الشيخ يزور الطفلين "شروق وعبدالله" ضحايا التعذيب بالمستشفى

كفر الشيخ – محمد سليمان

زاّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، الطفلين " شروق السيد خضر ، 4 سنوات، وشقيقها الطفل " عبد الله، عام ونصف "، بالمستشفى العام بمدينة كفر الشيخ، واطمئن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مكلفا وكيل وزارة الصحة، ومدير المستشفى بتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، كيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع لجنة رعاية الطفل وفرع المجلس القومي للأمومة والطفولة لتوفير الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي وإيداعهم ف دار رعاية الطفل بالتضامن الاجتماعي، مؤكداً أن المحافظة لن تتخلى عن أبنائها وتقدم لهم سبل الرعاية الطبية اللازمة، وأنه يتابع شخصياً حالة الطفلين " شروق وعبدالله "، حتى بعد نقلهم الى دار الرعاية سيتم متابعتهم بشكل منتظم ورعايتهم .

كان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بتلقي مركز الشرطة إشارة من شرطة النجدة، عن استغاثة أهالي بقرية المثلث، دائرة المركز، بتعرض طفلة لا يتعدى عمرها 4 سنوات للتعذيب، على يد إحدى السيدات تقيم بالقرية.

وانتقل الرائد جمال عبد الناصر، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه، وقوة من مركز الشرطة، إلى موقع البلاغ، وتبين أن الطفلة تدعى شروق السيد خضر، 4 سنوات، وتقيم "ج.أ" ، إحدى قريبات أم الطفلة، وبها آثار تعذيب وفي حالة سيئة تستدعي التدخل العلاجي.

قرر رئيس المباحث تحت إشراف اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، نقل الطفلة إلى مستشفى المركزي، لتلقيها العلاج اللازم، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليها تبين أن الطفلة بها آثار حروق بالجسم، ووفقا لذلك ولخطورة حالتها جرى تحويلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام الذى أكد إصابة الطفلة بكسر بالذراع الأيمن، وكسر بالقدم اليسرى، وأثار حروق في أنحاء متفرقة بالجسم، كما أن شقيقها مصاب بكدمات وحروق .

وقررت نيابة مركزي كفر الشيخ والرياض،تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس "ج . م . ا"، المتهمة بتعذيب حفيده "شروق " وشقيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما زار محافظ كفرالشيخ "عاطف.ع.أ_32 عام" من ذوى الإحتياجات الخاصة بقسم الجراحة بالمستشفى، من سكان العقار المنهار جزئياَ بحي غرب مدينة كفرالشيخ، للإطمئنان عليه، مكلفا وكيل وزارة الصحة بالدعم الصحي والمتابعة اليومية وتوفير الرعاية الطبية له، وتشكيل لجنة من التضامن لرعايته من الناحية الاجتماعية، كما زار محافظ كفرالشيخ، المواطن "ب.ع.م" المصاب بقطع وتر الساق اليسري، وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة بعمل كومسيون طبي والتنسيق مع التضامن لصرف معاش شهري له.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن المنظومة الطبية بالمستشفى تحتاج لرفع كفاءة، وسيتواصل مع وزارة الصحة لرفع كفاءة المنظومة الطبية بشكل عام في المحافظة، مشيرا إلى أنه سيزور كافة المنشآت بنفسه للتأكد من تقديمها خدمات بشكل جيد يليق بالمواطنين، مستمعاً لعدد من المرضى موجها بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم والتأكد من توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفى وحسن رعايتهم.











