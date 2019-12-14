جولات لمحافظ كفر الشيخ بالمدارس والمناطق الخدمية.. ويؤكد: الأجر مقابل العمل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن زياراته للمدارس والمناطق الخدمية للتوجيه وتفادى السلبيات وفي نفس الوقت في حالة تكراره سيتم مجازاة المقصرين، وتكريم المتميزين في أعمالهم والذين يتم التعرف على مجهوداتهم خلال جولاته، وسيكون التكريم خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة .

وأكد محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتواجد على رأس لجنة من كلية الهندسة لأخذ عينات من الرصف ومتابعة جودة أعمال رصف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، طبقًا للجودة المقررة، وأنه في خدمة أبناء المحافظة .

وأضاف المحافظ، "أن الأجر مقابل العمل واللي بيشتغل هشيلو فوق دماغي، وأول يوم عمل مثله مثل آخر يوم خلال تواجده بالمحافظة، ولن يكون مثلما يًقال عند تولي المحافظ مهام عمله "كل غربال جديد له شدة ".

وأوضح، أنه في كل زياراته بالمدارس يوجه بترتيب المقاعد في جميع الفصول وإصلاح المقاعد المتهالكة، وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي المعطلة، وتوفير طفايات الحريق وخراطيم الحريق، وتركيب حنفيات الحريق، ورفع كفاءة الحنفيات والمغاسل بالمدرسة، ورفع مستوى النظافة بالمدرسة والاهتمام بالأنشطة الرياضية، ويناقش الطلاب ويحاورهم، فلاحظ ارتفاع المستوى التعليمي للطلاب.

وتابع نور الدين، أنه كلف رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بالتعاون مع المدرسة الثانوية الصناعية الفنية المتقدمة، والاستعانة بها فى جميع الأعمال الخاصة بالصيانة وتشكيل ولحام المعادن والكراسي بالمستشفيات والحدائق والمدارس وربط خطوط الإنتاج بجميع مراحل التعليم، مؤكدا على ربط التعليم الفني بالبيئة والمجتمع لتحقيق تنمية المحافظة، وأنه وجه بتطبيق التعليم الفني المزدوج في مدارس التعليم الفنى بالمحافظة بالتعاون مع مجالس إدارات المصانع والمناطق الصناعية بمطوبس وبلطيم، لتحقيق الهدف من التعليم المزدوج، وإنشاء مدرسة داخل مصنع والعكس، لتعليم الطالب ثقافة العمل، وتحويل المدارس الفنية "الصناعية والزراعية والفندقية" إلى مدارس منتجة.

ولفت أنه شدد على حسن معاملة المرضى، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية، ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفى، مكلفا بتكثيف المرور اليومي والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى، وأنه يتفقد جميع أقسام المستشفيات، ويسمتع للمرضى، مكلفاً بترتيب قسيمة الدفع وتوفير المعدات والمستلزمات بالقسم.

يذكر أن المصالح الحكومية والمناطق الخدمية بالمحافظة التي تفقدها المحافظ خلال 16 يوماً مدرسة حسن زهران، ومدرسة محلة موسى، ومدرسة القنطرة البيضاء، ومدرسة سعد زغلول، ومدرسة الشهيد أحمد السيد للتعليم الأساسى بإسحاقة، ومجمع مدارس سعد شتا، ومدرسة الشهيد عامر جمال الغنام الابتدائية بروينة، والمدرسة الثانوية الصناعية الفنية المتقدمة، ومدرسة أحمد عبدالعزيز الابتدائية ببيلا، ومدرسة بيلا الإعدادية بنات القديمة، ومدرسة المتنبي الابتدائية بالرغامة، ومدرسة سيدى غازي الثانوية المشتركة ،والمدرسة القومية الابتدائية بسيدي غازي، ومجمع مدارس هدى شعراوى.

كما تفقد الوحدة الصحية بدفرية، ومستشفى الحميات، ومستشفى كفر الشيخ العام، ومركز الكبد، ووحدة طب الاسرة بسيدي طلحه، والوحدة الصحية بقريه اسحاقة بالمحافظة، والوحدة البيطرية باسحاقة، ومستشفى دسوق، والوحدة الصحية بروينة، ومستشفى الصدر، ومستشفى بيلا المركزي الجديد، ووحدة الغسيل الكلوي بمسجد عبدالرحمن البيلي الشهير بمسجد ( زوبه) ببيلا، والمركز الطبي بالرياض، ووحدة صحية ومستشفى سيدي غازي المركزى، ووحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، ومستشفى العبور .

وتفقد أيضا محطة الصرف الصحي بمحلة موسى، ومحطة رافع الصرف الصحى الرئيسية رقم 6، ومحطة رافع الصرف الصحى الرئيسية رقم4، ومحطة الهجين للصرف الصحى بالوزارية، كما تفقد طريق الحمراوى، وطريق أبو عمر بالمحافظة، وشارع الاستاد الرياضى، ومحطة كهرباء القنطرة، ومحطة مياه الشرب بالكشلة، ومحطة مياه الشرب بالرياض، ومحطة مياه كفرالشيخ الرئيسية 2، ونقطة إسعاف، ومحطة قطار سيدى غازى، والوحدة المحلية بإسحاقه، ومركز الشباب والرياضة بروينة، والجمعية الثابت الزراعية بالرياض، والموقف العمومي بالرياض، وموقف كفر الشيخ العمومي، والمجمع الثقافي، ومخبز أبو المعاطى، ومحبز بلدي بدسوق، والمؤسسة الأهلية للتكافل الاجتماعى، وأشرف على الحملة المكبرة للانشغالات بمدينة كفر الشيخ.

كما تمكنت الحملات المتعددة من ضبط مصنع بير سلم لتصنيع مستحضرات تجميل، وزيوت وكريمات بدون ترخيص ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالحملة المكبرة للتفتيش والرقابة على الأسواق بدسوق، وتحرير 439 محضر نظافة وإعلانات مخالفة وإشغالات طريق ومضبوطات متنوعة بحملة مكبرة بالرياض، وتحرير 333 محضر متنوع بمراكز و مدن المحافظة، وحقن 18كيلو فراخ بالمياه لزيادة، وضبط 486 قطعة شيكولاتة منتهية الصلاحية ومنتجات مجهولة المصدر.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ، خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وبحث عدد من الملفات، مكلفاً باستمرار التوعية بقانون الصالح والتقنين، وتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع استغلال المواطنين، وناقش ملف تقنين أراضي الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد انجاز كبير، وسلم 4 تأشيرات رحلات عمرة تكريماً لحفظة القرآن الكريم بمدارس نهر الخير لعام ، وشارك في مؤتمر بكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، وناقش عدد من الملفات مع بيت العائلة المصرية، كما بحث محافظ كفرالشيخ، مع قائد المنطقة الشمالية العسكرية، سبل التعاون المشترك بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية، في عدة مجالات، مؤكداً على روح التعاون بين المحافظة والقوات المسلحة، واستمرار دعم المنطقة الشمالية العسكرية العمل العام والمشروعات الخدمية والمواطن البسيط بمحافظة كفرالشيخ، كما تابع أعمال حملة نور الحياة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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