محافظ قنا يتفقد مستشفى فرشوط المركزى ووحدة صحة الأسرة..صور

وتفقد "الداودى"، أقسام " الاستقبال والطواري – الصيدلية – العمليات – حضانات الاطفال – الكلى الصناعي – شئون العاملين " بمستشفي فرشوط المركزى واقسام " وحدة تنظيم الاسرة – الاستقبال – التطعيمات – الاسنان – المعمل " بوحدة صحة الاسرة بقرية الدهسة.

وأكد محافظ قنا على ضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم والاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفى والوحدات الصحية ، وقام بسؤال المرضى عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وشدد على تلبية احتياجات المرضى والعمل على راحتهم .

جدير بالذكر أن قطاع الصحة بالمحافظة يضم 11 مستشفى عام ومركزي ونوعي بها 975 سرير و14 مستشفى خاصة بها 502 سرير و8 أقسام للحضّانات تضم 120 حضّانة و10 مراكز غسيل كلوي تضم 234 ماكينة غسيل إضافة إلى 245 وحدة صحية تُقدم خدماتها للمواطنين بالقرى وبنك دم إقليمي لتوفير فصائل الدم المختلفة للمرضى على مستوى المحافظة كما تضم المحافظة 50 نقطة إسعاف على الطرق السريعة و28 نقطة إسعاف داخل المدن والقرى.

كما أفتتح المحافظ، مخبز حاجر الدهسة البحري بمركز فرشوط يرافقه احمد السيد وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية .

وأوضح محافظ قنا ، أن المخبز تبلغ طاقته الإنتاجية 5 آلاف رغيف من الخبز البلدي المدعم فى اليوم بحصة 8 اجولة دقيق مؤكدا على أهمية متابعة المحافظة والأجهزة الرقابية بمديرية التموين بصفة يومية على المخابز للتأكد من مطابقة الرغيف للمواصفات الصحية لضمان وصول الدعم لمستحقيه .

وأطمأن المحافظ من المواطنين على حصولهم على خبز طبقاً للمواصفات وذلك فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الخبز وتوفير رغيف خبز مطابق للمواصفات المطلوبة من حيث الجودة والوزن للتيسير والتخفيف عن كاهل المواطنين



جولة محافظ قنا داخل مستشفى فرشوط المركزى



جولة محافظ قنا داخل مستشفى فرشوط المركزى