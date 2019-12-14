محافظ جنوب سيناء: إنشاء مدينة صناعية بشرم الشيخ للمواد التعدينية

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيتم إنشاء أول مدينة صناعية في شرم الشيخ تكون قائمة على المواد التعدنية، حيث تم تخصيص 14 ألف فدان بأبو زنيبة تم تخصيصها لإقامة مدينة صناعية عالمية.

وأضاف فودة، خلال مقابلته مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه تغطية خاصة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القرى الجديدة في سيناء متكاملة بالكامل وبها كل الخدمات، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بعملية تنمية ومتابعة دورية للمشروعات القومية بسيناء، وسيقوم بتفقد جامعة الملك سلمان التي ستبدأ الدراسها بها والعمل بها في عام 2021.

وذكر محافظ جنوب سيناء، أن الأمن والسياحة وجهان لعملة واحدة في مدينة شرم الشيخ، حيث يعتمد الاقتصاد المصري على جزء من دخل السياحة في المدينة، مضيفاً أن عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية جاءت بعد جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة.

وأكد خالد فودة أن علاقات الرئيس السيسي بالعالم الخارجي كانت سببا في عودة السياحة لمصر وتحديدا لمدنية شرم الشيخ، موضحا أن نسبة الإشغال في مدينة شرم الشيخ في ارتفاع متزايد، حيث يوجد 64 ألف غرفة في شرم الشيخ فيما يصل حجم الإشغالات فوق الـ 32 ألف غرفة متوقعا أن تزداد النسبة في الفترة المقبلة مع زيادة السياحة الإيطالية في الفترة المقبلة.

وكشف محافظ جنوب سيناء أن كل ما يحدث في مدينة شرم الشيخ هي أفكار الرئيس عبد الفتاح السيسي.