محافظ جنوب سيناء يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، ضمن الجولة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها بشرم الشيخ.

وقال المحافظ – فى تصريحات صحفية - إنه العمل فى استكمال أعمال الانشاءات بجامعة الملك سلمان ، جارى على قدم وساق، على مساحة 35 فدان بشرم الشيخ، ومن المقرر افتتاح 4 كليات فيها للدراسة فى شهر أكتوبر المقبل ، موضحا أن الكليات التى ستُفتح فى العام الجارى هي كلية الألسن واللغات والتطبيقية، وكلية السياحة والضيافة، وكلية العمارة، وكلية الفنون والتصميم بشرم الشيخ، وكليات الطب وكلية علوم وهندسة الحاسبات وكلية الهندسة وكلية الصناعات التكنولوجية وكلية الصيدلة وكلية التمريض وكلية العلوم بطور سيناء على مساحة 355 فدان، وكليات علوم المجتمع، وكلية العلوم الإدارية، وكلية الزراعات الصحراوية، وكلية الطب البيطرى براس سدر على مساحة 330 فدان .كما تفقد المحافظ أعمال التجميل والتشجير والرصف استعدادا لمنتدى شباب العالم.



أعمال الانشاءات بجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ



اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتفقد جامعة الملك سلمان



جامعة الملك سلمان