محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والاشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدداً من المحاور والطرق الرئيسية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والدقى والعجوزة لمتابعة حالة النظافة والاشغالات والمجهودات التى تمت لرفع اثار الامطار التى سقطت أمس من الشوارع.

كما تفقد المحافظ جراج هيئة النظافة والتجميل بشارع السودان للوقوف على المعدات الموجوده وخطط توزيع العمل خلال يوم الجمعة.

رافق المحافظ خلال جولته الاستاذ ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء احمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.