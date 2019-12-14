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محافظ البحر الأحمر يستجيب لاستغاثة أب لإنقاذ نجله المصاب بانسداد فى شرايين القلب

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:10 م
محافظ البحر الأحمر يستجيب لاستغاثة أب لإنقاذ نجله المصاب بانسداد فى شرايين القلب الطفل المصاب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، استجاب لنداء أحد المواطنين من أبناء مدينة سفاجا بتيسير الإجراءات الطبية اللازمة لإنقاذ وعلاج نجله، الذى يعانى من انسداد فى شرايين القلب

وأكد بيان المحافظة أن المحافظ وجه بتوفير العلاج اللازم له، والتنسيق الفورى مع مستشفى أسيوط الجامعى لاستقبال الحالة، حيث قام بلفتة إنسانية للمواطن أحمد ربيع ابن مدينة سفاجا، الذى طالبه بإنقاذ نجله يوسف الذى يعانى من انسداد بشرايين بالقلب، والأمل الأخير له عند الله عز وجل ثم مستشفى الدكتور مجدى  يعقوب بأسوان

ووجه محافظ البحر الأحمر باتخاذ الإجراءات السريعة لمساعدته، حيث تم التنسيق مع مجلس الوزراء و مستشفى أسيوط الجامعى والدكتور مجدى يعقوب، لاستقبال الحالة وتوفير العلاج لها .

وبالفعل تم التواصل مع كافة الجهات وسيكون سفر الطفل إلى أسيوط فى الساعات الأولى من صباح غدا الأحد وستقوم المحافظة بتوفير طبيب مرافق له، وأيضا وسيلة انتقال حتى مستشفى أسيوط ليتم البدء فى علاج الطفل

ويقوم محافظ البحر الأحمر بنفسه بمتابعة الحالة الصحية للطفل يوسف للاطمئنان على صحته وتذليل أى عقبات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام ببناء الإنسان طبياً، والاهتمام بالمنظومة الصحية والعمل على تحسينها، و الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

يذكر أن الطفل يوسف عمره 10 أشهر وتم احتجازه فى العناية المركزة بمستشفى سفاجا المركزى حيث كان يعانى منذ ولادته من مشاكل فى القلب وأمس تدهورت حالته الصحية وتم احتجازه بالمستشفى.

 

 

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البحرالاحمر

محافظ البحر الأحمر

طفل مصاب بانسداد بالقلب

محافظه البحر الاحمر

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