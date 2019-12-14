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صور.. 3 قرارات لمحافظ الإسماعيلية فى أول لقاء جماهيرى بأهالى القنطرة غرب

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:20 م
صور.. 3 قرارات لمحافظ الإسماعيلية فى أول لقاء جماهيرى بأهالى القنطرة غرب جانب من اللقاء
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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عقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أول لقاء جماهيرى له، منذ توليه منصبه، بمقر مركز ومدينة القنطرة غرب ، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة والنائب عصام سعد منسى، عضو مجلس النواب وكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وجميع أعضاء الدجهاز التنفيذى للمحافظة وووكلاء الوزارات ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية وجمع كبير من الأهالى و المواطنيين.

وأكد محافظ الإسماعيلية ، أن خدمة المواطنين وبذل أقصى جهد لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفقًا للقانون والإمكانيات المتاحة تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى مشيرًا الى أنه يسعى جاهدًا بكل ما لديه من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.

وخلال المؤتمر استمع محافظ الإسماعيلية لمطالب المواطنيين وشكواهم والتى تنوعت فيما بين مطالبات بزيادة ضخ مياه الشرب النقية لعدد من القرى والتوابع ودفع عجلة العمل بمشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بنطاق المركز والمدينة واستكمال مشروعات الإسكان والمرافق كما تم خلال المؤتمر استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والمرافق التى يجرى تنفيذها خلال تلك الفترة.

وأعطى "بشارة"، توجيهات وتكليفات للمسؤلين باتخاذ اللازم لسرعة نهو تلك الأعمال وتحديد برنامج زمنى وتقيتنات محددة ويتم الإعلان عنها للمواطنيين.

وأكد محافظ الإسماعيلية على جميع المسؤلين بتفعيل التواصل والتفاعل مع المواطنيين وبذل أقصى الجهود لحل أية مشكلات وقضايا عامة وايجاد حلولًا جذرية لتلك المشكلات فى أسرع وأقل وقت ممكن

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه يسعد بلقاء المواطنيين والتواصل والتفاعل معهم عن قرب والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم مشيرًا إلى أن خدمة المواطنيين وتيسير تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى وهذا المبدأ هو الأساس والركيزة الأساسية لمنهج العمل خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

 

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