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محافظ أسوان: لجنة فنية لمراجعة تراخيص المحلات والبازارات السياحية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:31 م
محافظ أسوان: لجنة فنية لمراجعة تراخيص المحلات والبازارات السياحية جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى
أسوان - عبد الله صلاح

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قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تشكيل لجنة فنية برئاسة السكرتير العام المساعد لحصر ومراجعة التراخيص والإشتراطات البيئية والصحية والتنظيمية لجميع المحلات والبازارات في السوق السياحى مع ترقيمها والتأكد من قانونية توصيل المرافق العامة لها وذلك من أجل تفريغ السوق من المحلات المخالفة والإشغالات والباعة الجائلين وتعويضهم ببيكات داخل السويقات الجديدة التى تم إنشاؤها مؤخراً.

جاء ذلك خلال جولة محافظ أسوان، اليوم الجمعة، بالسوق السياحى بداية من سوق الشواربى وحتى ميدان المحطة تفقد خلالها البازارات السياحية و المعارض و المحلات التجارية المتنوعة الأنشطة وأيضاً دورات المياه العمومية وأحد المخابز البلدية، كما أستمع المحافظ لمشاكل وهموم المواطنين ، وأيضاً إقتراحاتهم لعودة الإنضباط في الشارع الأسوانى حيث رافقه في الجولة اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والعميد أيمن رضا رئيس مدينة أسوان.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ عملية تجميل وتطوير للسوق السياحى تشمل رفع كفاءة الأرضيات والبلدورات والإنارة والإطفاء مع تركيب تندات ضد الشمس بطول 2400 متر وبمسطح 36 ألف متر مسطح  ، ليتوازى ذلك مع عقد إجتماع موسع مع الكيانات السياحية لتبادل الأفكار والرؤى حول تطوير السوق السياحى بما يساهم فى زيادة معدلات الحركة السياحية المترددة علية وخاصة بعد شكوى أصحاب البازارات والمحلات من إحجام الشركات السياحية عن زيارة الوفود التابعة لها للسوق لصالح بازارات أخرى بطريق السادات.

وبعد ضبطه لعربة توكتوك غير مرخصة وجه محافظ أسوان إلى تشديد العقوبات الرادعة من شرطة المرور والمرافق ومجلس المدينة على المخالفين من أصحاب عربات التوك توك والتروسيكل والحنطور فى حالة عدم الإلتزام بمنع السير فى الشوارع الرئيسية والسوق السياحى مع تطبيق ذلك فعلياً على أرض الواقع حيث سيكون هناك إجراءات حازمه مع المسئولين عن ذلك ، مشدداً على مراجعة إدارة الحماية المدنية لكافة إجراءات التأمينية لمنع إندلاع الحرائق وخاصة داخل المعارض وذلك أثناء تفقده لمعرض واحة النوبة الذى يضم 34 محل تجارى غير ملتزمين بوضع الطفايات ذات الصلاحية التى تمكنها من مواجهة أى طوارئ.

وطالب أشرف عطية من أصحاب المحلات والبازارات الإلتزام بالنظافة العامة داخل المحلات وفى المسافة المواجهة لها للحفاظ على الشكل الحضارى للسوق السياحى ، وهو الذى يستلزم فى الوقت نفسه قيام شركة النظافة برفع القمامة والمخلفات أولاً بأول من الصناديق والحاويات المخصصة لذلك ، بجانب تنظيف دورات المياه العمومية بشكل مستمر ودائم.

وفى نفس الجولة فاجأ عطية أحد المخابز البلدية حيث راجع وزن رغيف العيش الذى يتم توزيعه على المواطنين وتأكد من إلتزام المخبز بالوزن المحدد وهو 110 جرام للرغيف ، علاوة على الإشتراطات البيئية والصحية ، كما قام أثناء دخوله لأحد محلات عصير القصب بتناول مشروب العصير وسط المواطنين للتأكد من إلتزام صاحب العصارة بالنظافة العامة والإشتراطات الصحية ، فضلاً عن مطالبته لصاحب أحد محلات الجزارة بالإلتزام بالأسعار المتداولة في بيع اللحوم البلدية للمواطنين.

ورحب محافظ أسوان، بالفنان والممثل محمد رياض الذى تصادف قيامه بجولة سياحية داخل السوق السياحى والذى أعرب للمحافظ عن سعادته بزيارة أسون والإستمتاع بجمالها ومقوماتها السياحية ضمن قيامه بتصوير أحد الأعمال الفنية التى ستساهم في الترويج والتسويق السياحى لها.

جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى (1)
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى 
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى (2)
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى 
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى (3)
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى (4)
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى 
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى (5)
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى 
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى (6)
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى 
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى (7)
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى 
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى (8)
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى (9)
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى 
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى (10)
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى 
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى (11)
جولة محافظ أسوان بالسوق السياحى 

 


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