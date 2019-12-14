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متحف النيل بأسوان يُستقبل 358 من المشاركين فى رحلات قطار الشباب.. صور

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:00 م
متحف النيل بأسوان يُستقبل 358 من المشاركين فى رحلات قطار الشباب.. صور جانب من المشاركين فى رحلات قطار الشباب
كتبت أسماء نصار

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استقبل متحف النيل باسوان 358 من المشاركين فى رحلات قطار الشباب التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة ليشاهدوا الصرح الحضارى والثقافى والتعرف على رسالته وأهدافه ومشاهدة تراث دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان أسوان وعروس النيل.

 

وتم اصطحابهم فى جولة تعريفيه لقاعات المتحف المختلفة وشرح مقتنياته وتراث دول حوض النيل، حيث استمعوا لشرح مفصل عن قاعات المتحف ومقتنياته المختلفة والتعرف على رسالته واهدافه ومشاهدة تراث دول حوض النيل، وعبروا عن إعجابهم بالتطورات التكنولوجية والمستوى الرائع والمميز للمتحف.

 

يذكر أن المشاركين فى القطار من محافظات (بورسعيد والمنوفية والجيزة والقاهرة والسويس والإسماعيلية والغربية والبحيرة والمنصورة والشرقية والإسكندرية وبنى سويف والمنيا ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ وشمال سيناء).

 

وفى نهاية جولتهم التقطوا الصور التذكارية داخل أروقة المتحف المختلفة.

 

ويعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل فى بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة أفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.

 
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وزارة الرى

اسوان

متحف النيل

الشباب والرياضة

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