سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 07:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ما هو الرحم المزدوج؟.. وما مدى تأثيره على المرأة؟

السبت، 14 ديسمبر 2019 07:00 ص
ما هو الرحم المزدوج؟.. وما مدى تأثيره على المرأة؟ حمل ـ أرشيفية
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الرحم المزدوج يعد من  المشاكل والعيوب الخلقية التي تتعرض لها بعض النساء، وهذا الرحم يكون ليس كجميع النساء رحم واحد بل هو اثنان، أي يكون كل رحم منفصل عن الآخر، كما أن الرحم المزدوج له العديد من التأثير على المرأة خلال فترة الحمل، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل الأمور التي تخص هذا الرحم، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

وهناك بعض العلامات التي تتعرض لها النساء، وهذه العلامات تساعد في اكتشاف الإصابة بالرحم المزدوج، ومنها  نزول الدورة الشهرية أكثر من مرة في الشهر ويصاحب هذا الأمر النزيف الشديد، كما أنه يحير في اكتشاف الحمل نتيجة لنزول دورة شهرية من رحم والآخر فيه حمل.

ما هو الرحم المزدوج
ما هو الرحم المزدوج

 

وأوضح التقرير أن الإصابة بالرحم المزدوج أمر ليس له اسباب نتيجة لأنه عيب خلقي يصاب به البعض من النساء، ويصاب به نتيجة خلل في الهرمونات والكرموسومات خلال التخصيب.

وتساعد الأشعة  السونار في المساعدة في اكتشاف إصابة المرأة بالرحم المزدوج،  كما أن اشعة الرنين المغناطيسي لها دور كبير في هذا الأمر، وهذا الأمر لا يستطيع الطبيب التدخل فيه لأنه عيب خلقي.

وبالنسبة للحمل يكون بشكل طبيعي، ولكن يصاحبه نزول الدورة الشهرية من الرحم الخالي من الحمل،  ولكن هذا الحمل يصاحبه العديد من المضاعفات وهو أن الجنين يتعرض لعدم القدرة علي النمو بشكل طبيعي، وهذا الحمل يكون في بعض الأحيان يكون معرض للإجهاض أو تعرض الجنين للتشوهات، كما أن المرأة خلال فترة الحمل تصبح معرضة للإصابة بتسمم الحمل، أو الولادة المبكرة.  

 


الرحم المزدوج

اعراض الرحم المزدوج

اسباب الرحم المزدوج

مضاعفات الرحم المزدوج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: 151 ألف رأس ماشية و7.5 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يومًا

الزراعة: 151 ألف رأس ماشية و7.5 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يومًا

الأقصر تستعد لظاهرة الانقلاب الشتوى بتعامد الشمس على معابد الكرنك 21 ديسمبر

الأقصر تستعد لظاهرة الانقلاب الشتوى بتعامد الشمس على معابد الكرنك 21 ديسمبر

7 معلومات عن منحة صندوق المناخ الأخضر لحماية الأراضى المنخفضة بالدلتا

7 معلومات عن منحة صندوق المناخ الأخضر لحماية الأراضى المنخفضة بالدلتا

أردوغان فى ورطة.. حزب على باباجان الجديد يستعد للظهور خلال أيام

أردوغان فى ورطة.. حزب على باباجان الجديد يستعد للظهور خلال أيام

الداخلية تبعث رسائل الأمن والسلام لضيوف العالم قبل بدء منتدى الشباب

الداخلية تبعث رسائل الأمن والسلام لضيوف العالم قبل بدء منتدى الشباب

رسائل عبد العال للوزراء والنواب فى أسبوع.. التهديد باستجواب الحكومة أخطرها

رسائل عبد العال للوزراء والنواب فى أسبوع.. التهديد باستجواب الحكومة أخطرها

صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة