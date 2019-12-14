ما هو الرحم المزدوج؟.. وما مدى تأثيره على المرأة؟

فاطمة ياسر

الرحم المزدوج يعد من المشاكل والعيوب الخلقية التي تتعرض لها بعض النساء، وهذا الرحم يكون ليس كجميع النساء رحم واحد بل هو اثنان، أي يكون كل رحم منفصل عن الآخر، كما أن الرحم المزدوج له العديد من التأثير على المرأة خلال فترة الحمل، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل الأمور التي تخص هذا الرحم، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

وهناك بعض العلامات التي تتعرض لها النساء، وهذه العلامات تساعد في اكتشاف الإصابة بالرحم المزدوج، ومنها نزول الدورة الشهرية أكثر من مرة في الشهر ويصاحب هذا الأمر النزيف الشديد، كما أنه يحير في اكتشاف الحمل نتيجة لنزول دورة شهرية من رحم والآخر فيه حمل.



ما هو الرحم المزدوج

وأوضح التقرير أن الإصابة بالرحم المزدوج أمر ليس له اسباب نتيجة لأنه عيب خلقي يصاب به البعض من النساء، ويصاب به نتيجة خلل في الهرمونات والكرموسومات خلال التخصيب.

وتساعد الأشعة السونار في المساعدة في اكتشاف إصابة المرأة بالرحم المزدوج، كما أن اشعة الرنين المغناطيسي لها دور كبير في هذا الأمر، وهذا الأمر لا يستطيع الطبيب التدخل فيه لأنه عيب خلقي.

وبالنسبة للحمل يكون بشكل طبيعي، ولكن يصاحبه نزول الدورة الشهرية من الرحم الخالي من الحمل، ولكن هذا الحمل يصاحبه العديد من المضاعفات وهو أن الجنين يتعرض لعدم القدرة علي النمو بشكل طبيعي، وهذا الحمل يكون في بعض الأحيان يكون معرض للإجهاض أو تعرض الجنين للتشوهات، كما أن المرأة خلال فترة الحمل تصبح معرضة للإصابة بتسمم الحمل، أو الولادة المبكرة.