بالصور..سيدة تلد توأم بينهم 3 أشهر بسبب رحمها المزدوج ..أعرف القصة

كتبت هند عادل

حاله نادرة لا تحدث إلا لسيدة واحدة من بين 50 مليون امرأة حول العالم وهى وجود رحم مزدوج لديها، يمكنها الحمل فى توأم وولادة كل منهما فى موعد مختلف، ووصل الفرق بين موعد ولاده التوأم 11 أسبوع كامله والسبب رحم الأم المزدوج.



رحم مزدوج

ليليا كونوفالوفا 29 سنة من كازاخستان أنجبت فتاة سابقة لأوانها ولكن ظل توأمها الذكر فى بطن أمه حتى اكتمل نموه وجاء موعد ولادته الطبيعى بعد 11 أسبوعا كاملا من ولادة الطفله الأولى، وسجلت الحالة وفقا لوزارة الصحة الكازاخستانية هي واحدة من كل 50 مليونًا.



سيدة تلد توأم

ووفقا لتقرير صحيفة "ديلى ميل" فأن الأم لديها رحم مزدوج هو حالة تعرف باسم "رحم الديلفيس" مما يعني أن كل طفل تم الحمل به داخل رحم منفصل عن أخيه، الأم التى لديها هذا الرحم النادر لديها طفل أخر يبلغ من العمر 7 سنوات ولكنها فوجئت عندما علمت بأنها صاحبه تلك الحاله النادرة الحدوث فى العالم كله.



التوأم

فيما يتعلق بالتشريح الجسدي لتلك الحاله النادرة غالبًا ما يكون حجم الرحمين أصغر قليلاً من المتوسط ​​من حيث الملاءمة على الرغم من أنهما يمكن أن يكونا بحجم رحم "طبيعي"،كما أنه يجعل من الممكن الحمل مرتين في نفس الوقت طفل في كل رحم.