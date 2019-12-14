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كيك محشو بالأقراص يثير الجدل فى إيران لوجود مخاوف أمنية لدى السلطات

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:54 م
كيك محشو بالأقراص يثير الجدل فى إيران لوجود مخاوف أمنية لدى السلطات كيك يحتوى على اقراص مجهولة فى ايران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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آثار الكيك المحشو بأقراص مجهولة المصدر فى إيران الجدل بعدما تم الكشف عنه فى 3 محافظات فى سيستان وبلوشستان وهرمزجان، وفى 12 نوع من أنواع الحلوى، وانتشرت صور الكيك بأقراص على مواقع التواصل الاجتماعى بين نشطاء إيرانيين.

وفى تعليقه على الواقعة، قال كيانوش جهانبور متحدث هيئة الغداء والدواء الإيرانية، إنه تم تحديد أن الأقراص تم دسها عمدا داخل الحلوى بعد عملية الإنتاج معتبرا أنه عملا تخريبى ممنهج".

وبحسب مواقع إيرانية قال المسئول الإيرانى، أن الأقراص التى تم فحصها كانت أغلبها عبار عن أقراص دواء ومسكنات ويبدو أن الهدف منها إيجاد مخاوف بين الإيرانيين وتشوية الصناعة الغذائية بشكل عام فى البلد".

وشدد المسئول الإيرانى على أن القضية لها ابعاد أمنية وسياسية أبعد من وظيفة السلامة الغذائية للهيئة.

ونشر نشطاء إيرانيون عددا من الصور على تويتر لكيك يحتوى على أقراص دواء داخله.

 

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ايران

كيك

اقراص

حلوي

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