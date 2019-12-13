مبادرة "نور حياة" تنتهى من فحص تلاميذ 4 إدارات تعليمية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تتواصل بمحافظة الأقصر، فعاليات المبادرة الرئاسية "نور حياة"، التي تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر على مستوى الجمهورية، بحضور قيادات صندوق تحيا مصر، وقيادات الإدارات التعليمية المختلفة، وإدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، وتحت إشراف الدكتور الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر.

وفي هذا الصدد يقول الشناوي عايد وكيل تعليم الأقصر، إنه تم في مبادرة "نورة حياة" حتى الآن الانتهاء من أعمال فحص التلاميذ بالمرحلة الابتدائية في إدارات الأقصر التعليمية وإدارة الطود وإدارة البياضية وإدارة القرنة، وحاليًا يجري العمل بفحص التلاميذ في إدارة أرمنت، كما يجري العمل بعد انتهاء فحص تلاميذ أرمنت البدء في فحص تلاميذ إدارة إسنا وإدارة الزينية، لتختتم المبادرة عملها بصورة مميزة خلال الفترة المقبلة.

ويضيف الشناوي عايد لـ"اليوم السابع"، أنه كان قد شارك خلال الأسبوع الماضي، داخل مدرسة أبو الحجاج الابتدائية في تسليم أول دفعة للنظارات علي عدد من التلاميذ، وذلك برفقة فريق عمل صندوق تحيا مصر ضمن المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقد الإبصار "نور حياة"، وسط أجواء من البهجة والسعادة بين الأطفال بالمدرسة، حيث نجحت المبادرة في توزيع النظارات على تلاميذ 7 مدارس منها مدرسة سيدي أبو الحجاج ومدرسة نجع الطويل بالزناقطة ومدرسة مشايخ عطيه ومدرسة عمر بن عبد العزيز، وذلك ضمن المسح الطبي لـ10 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية، والتي تباشر عملها حتى الآن داخل مدارس إدارة أرمنت التعليمية بعد العمل في 4 إدارات تعليمية مختلفة وهي إدارة البياضية والطود والقرنة والأقصر.

وأوضح الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن المبادرة الرئاسية أتاحت الفرصة لكل تلميذ في توقيع الكشف عليه ومنحه في حالة الاحتياج علاج تام أو نظارة طبية، موجهاً الشكر لمسئولي صندوق تحيا مصر لدورهم الكبير في دعم تلاميذ وطلبة مدارس الأقصر في تلك المبادرة المهمة.

وفي نفس السياق انطلقت فعاليات المبادرة خلال الأيام الماضية في أعمال فحص تلاميذ وطلبة حوالي 59 معهدا ابتدائيا تابعة لمنطقة الأقصر الأزهرية، حيث كان قد أعلن صندوق تحيا مصر أن القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية "نور حياة" تواصل عملها لإجراء الكشف الطبى عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 15 محافظة هى السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبنى سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ، وأجرت المبادرة الرئاسية الكشف الطبى على نحو 70 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وتم إجراء 7 آلاف عملية للمياه البيضاء حتى الآن.