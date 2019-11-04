خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر"

كتب إيهاب المهندس

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم فى "أحداث عنف الظاهر".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.