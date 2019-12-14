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قاضى المعارضات يقرر تجديد حبس متهم بتزوير أختام الدولة 15 يومًا

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:54 م
قاضى المعارضات يقرر تجديد حبس متهم بتزوير أختام الدولة 15 يومًا تزوير المستندات_أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات حبس متهم اشترك مع آخرين فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل، أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.

ونجحت الجهات الأمنية فى ضبط المتهم الرئيسى، وتم ضبط بحوزته مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الإستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة

الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومى - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية.. وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة").. كما تم ضبط (مجموعة من الأوراق لتزوير العلامات المائية – 45 ختم يحمل بصمة شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة والمستخدم فى عمليات التزوير.


تجديد حبس

تزوير الاختام

قاضى المعارضات

النيابة العامة

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