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تجديد حبس صاحب شركة زور مستندات للحصول على قرض بنصف مليون جنيه بالإسكندرية

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:43 م
تجديد حبس صاحب شركة زور مستندات للحصول على قرض بنصف مليون جنيه بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية،  تجديد حبس صاحب شركة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزويره مستندات وأوراق رسمية لحصوله على قرص من أحد البنوك بقيمة نصف مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الأوراق المزورة.

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من مدير فرع أحد البنوك بمنطقة المنشية بالإسكندرية، بتقدم أحد الأشخاص مالك إحدى شركات التجارة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، إلى فرع البنك بكشف حساب بنكى منسوب صدوره إلى أحد البنوك فرع محطة الرمل للحصول بموجبه على قرض بقيمة 500.000 خمسمائة ألف جنيه، وتبين أنه مزور

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته قرر أنه قام باصطناع كشف الحساب المزور بمعرفته باستخدام ماسح ضوئى "إسكنر" وبرامج إلكترونية بإحدى مقاهى الإنترنت وذلك لتقديمه للبنك للحصول بموجبه على القرض المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


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