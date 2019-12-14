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فيديو.. ولى عهد الأردن لوفد المملكة بمنتدى شرم الشيخ: ضيفونى على "واتس آب"

السبت، 14 ديسمبر 2019 09:47 م
فيديو.. ولى عهد الأردن لوفد المملكة بمنتدى شرم الشيخ: ضيفونى على "واتس آب" ولى العهد الأردنى يلتقى شباب المملكة على هامش منتدى شباب العالم
سارة علام

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قدم صاحب السمو الملكى الأمير الحسين بن عبد الله ولى عهد الأردن، الشكر للوفد الأردنى المشارك فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، قائلًا: الله يعطيكم العافية بعد أن أصر على مصافحتهم فردًا فردًا، وقال صاحب السمو ولى العهد للشباب المشارك فى المنتدى: إذا كان لديكم جروب على واتس آب ضيفونى عليه.

بينما رد المشاركون التحية للأمير، مؤكدين على إنهم سيمثلون بلادهم أفضل تمثيل، ومن المنتظر أن يلقى ولى عهد المملكة الهاشمية كلمة كمتحدث رئيسى فى منتدى شباب العالم.

واتطلق مساء اليوم، منتدى شباب العالم كحدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.


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