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فيديو.. مفتى الجمهورية: تخصيص 15 ديسمبر يومًا عالميًّا للإفتاء حدث تاريخى

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:23 ص
فيديو.. مفتى الجمهورية: تخصيص 15 ديسمبر يومًا عالميًّا للإفتاء حدث تاريخى الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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قال الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن تخصيص يوم الخامس عشر من ديسمبر من كل عام يومًا عالميًّا للإفتاء هو حدث تاريخي وبداية انطلاقة تعطي رمزية كبيرة للفتوى.
 
وأضاف  -في كلمة مصورة بمناسبة إطلاق دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لـ "اليوم العالمي للإفتاء" الذي تبدأ فعاليته غدًا الأحد- أن هذا الحدث المهم جاء نتيجة اتفاق المجتمعين في المؤتمر العالمي للإفتاء منتصف أكتوبر الماضى على اختيار يوم الخامس عشر من ديسمبر من كل عام يومًا عالميًّا للإفتاء كونه يوافق تاريخ إنشاء "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم" قبل أربع سنوات.
 
وأشار  المفتي في كلمته إلى أن عدد أعضاء الأمانة قد وصل الآن إلى ما يزيد عن الخمسين مفتيًا وعالمًا من مختلف دول العالم أجمع، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا يستحق الإشادة به، مبديًا تقديره للجهود الكبيرة التي بذلت من قِبل أعضاء الأمانة الذين أَثْرَوا بجهدهم وعلمهم كل جديد في مجال الفتوى منذ إنشاء الأمانة وحتى الآن.
 
واختتم مفتي الجمهورية كلمته بقوله: "يمكن أن نقول إننا أمام تطور كبير في مجال الفتوى يحقق استقرار المجتمعات على مستوى العالم بأسره"، وقد توجه فضيلته بالشكر والتقدير لكل عضو من أعضاء الأمانة ولكل باحث كان له دور أثرى مجال الفتوى.
 
 

مفتى الجمهورية

دار الافتاء

اليوم العالمى للافتاء

يوم الافتاء العالمى

الافتاء

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