فيديو.. الفنان أحمد حلمى: افتخر بجنسيتى فى كل دول العالم

كتب أحمد عرفة

قال الفنان أحمد حلمى، إن يفتخر بجنسيته المصرية فى كل دول العالم، قائلا إنه رأى أنه ليس من المهم أن يقول اسمه أو جنسيته لأنه لا فرق بين إنسان وآخر سواء بجنسيته أو ديانته لأن فى النهاية ما يجمعنا هى الإنسانية.

وأضاف الفنان أحمد حلمى، خلال كلمته بمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة: رغم اختلفنا مع بعضنا البعض إلا أنه جمعنا على حاجة واحدة وهى الإنسان .

وتابع الفنان أحمد حلمى: "الإنسانية التى تجعلنا نتقبل الآخر مهما كان اختلافنا، حيث تجعلنا نستفيد من نعمة الاختلاف، والجليل أن كلنا مجتمعين تحت شعار واحد، فالذى جمعنا ليس اختلافنا ولكن انسانيتنا".

وكان وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح منتدى شباب العالم، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ.

يتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركون أعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.