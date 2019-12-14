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فيديو.. أحمد حلمى عن مشاركته فى منتدى الشباب: اللى جمعنا انسانيتنا مش اختلافنا

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:13 م
فيديو.. أحمد حلمى عن مشاركته فى منتدى الشباب: اللى جمعنا انسانيتنا مش اختلافنا الفنان أحمد حلمى
كتب آسر أحمد

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حرص النجم أحمد حلمي، على مشاركة جمهوره، مقطع فيديو لكلمته اثناء حفل افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، عبر حسابه الشخصي، وكتب معلقاً "اللي جمعنا مش اختلافنا، اللي جمعنا انسانيتنا، مش مهم اسمك مش مهم لونك أو مين أو جيت منين".

وقال الفنان أحمد حلمى، إن يفتخر بجنسيته المصرية فى كل دول العالم، قائلا إنه رأى أنه ليس من المهم أن يقول اسمه أو جنسيته لأنه لا فرق بين إنسان وآخر سواء بجنسيته أو ديانته لأن فى النهاية ما يجمعنا هى الإنسانية.

وأضاف الفنان أحمد حلمى: "الإنسانية التى تجعلنا نتقبل الآخر مهما كان اختلافنا، حيث تجعلنا نستفيد من نعمة الاختلاف، والجليل أن كلنا مجتمعين تحت شعار واحد، فالذى جمعنا ليس اختلافنا ولكن انسانيتنا".

يذكرأن منتدى شباب العالم الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، انطلق اليوم السبت بحضور عدد كبير من الشباب من مختلف الجنسيات .


منتدي شباب العالم

مؤتمر الشباب

احمد حلمي

منتدى شرم الشيخ

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