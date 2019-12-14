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بوابة العمرة: إقبال من المواطنين للبحث عن الشركات ومتابعة إجراءات سفرهم

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:01 م
بوابة العمرة: إقبال من المواطنين للبحث عن الشركات ومتابعة إجراءات سفرهم العمرة - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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أكد أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمى باسم بوابة العمرة المصرية، أن المنظومة الإلكترونية للبوابة تشهد إقبالا من المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة، بالدخول على البوابة للتأكد من وجود اسم الشركة التى يرغبون فى السفر معها مسجلا على البوابة، وكذلك التأكد من وجود البرنامج الذى تعاقدوا عليه مع الشركة بالسعر وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية واسم المشرف المرافق للرحلة، والحصول على الباركود والذى يعد شرطًا أساسيًا للسفر عبر المطارات والمنافذ المصرية.

 

وأوضح إبراهيم، فى بيان له اليوم، أن الغرفة تسعى لتكثيف حملات التوعية والتى أطلقتها مؤخرا، وتحمل شعار "عمرتك من هنا"، لتعريف المواطنين بآليات عمل بوابة العمرة الجديدة، والتى أنشئت من أجل ضمـــان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، موضحا وأن إقبال المواطنين بتسجيل بياناتهم لمتابعة برامجهم على البوابة يعكس المردود الإيجابى الذى حققته الحملة.

 

وقال "إبراهيم" إن هناك متابعة مستمرة مع شركات السياحة للتدخل الفورى لحل أية مشكلة تواجههم أو تواجه المعتمرين، مشيرا إلى أن العمل فى البوابة يسير بخطى ثابتة وراسخة دون أية مشاكل، موضحا أنه تم إصدار ما يزيد عن 60 ألف باركود للمعتمرين منذ انطلاق البوابة، وأشاد بدور إدارات الجوازات بمختلف المطارات والمنافذ المصرية، لتعاملها بكل سهولة ويسر مع جوازات المعتمرين وإنهاء إجراءات سفرهم بوجود الباركود الخاص بكل معتمر، والذى يعد شرطا أساسيا للسفر طبقا لقرار رئيس الوزراء المنشئ لبوابة العمرة، موضحا أن رحلات المعتمرين تنطلق باستخدام الباركود من مختلف المطارات والمنافذ المصرية وليس مطار القاهرة فقط.

 


العمرة

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بوابة العمرة المصرية

الباركود

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