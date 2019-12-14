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على عبدالعال يلتقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:47 م
على عبدالعال يلتقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى جانب من اللقاء
كتبت نور على

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التقى الدكتورعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، وذلك على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ .
 
وأكد الدكتور عبدالعال تفهم مصر للأوضاع فى ليبيا، و اعتبار مصر مجلس النواب الليبى الجسم الشرعى الوحيد الممثل للشعب، مشددا على دعم ومساندة مجلس النواب المصرى للقوات المسلحة العربية الليبية فى حربها ضد الإرهاب.
 
من جانبه، أعرب المستشار عقيلة صالح عن بالغ شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصرى الداعم لمجلس النواب الليبى وقواته المسلحة، قائلا: (وقوفكم مع الشعب الليبى فى مواجهة الإرهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التى تمارسها جماعات ارهابية وميلشيات مسلحة ودول طامعة وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة) .
 
وأكد رئيس مجلس النواب الليبى مدى ثقتة فى مصر قيادة وشعب، وأعرب عن تطلعه إلى أن تسخر ثقلها ودورها المحورى الإقليمى، لإقناع المجتمع الدولى بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس  الرئاسى وحكومة الوفاق.
 

على عبد العال

عقيلة صالح

مجلس النواب الليبي

الاوضاع فى ليبيا

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