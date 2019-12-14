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ضبط 73612 قضية سرقة تيار كهربائى بمبلغ 52 مليون جنية خلال أسبوع

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:32 م
ضبط 73612 قضية سرقة تيار كهربائى بمبلغ 52 مليون جنية خلال أسبوع سرقة تيار كهربى - أرشيفية
كتب- محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الاقتصادى من ضبط 6995 قضية تموينية متنوعة، و86قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 973 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم بـ 131,355 جنيه.

ونجحت الأجهزة ضبط فى 6908 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1496,68 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "387" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "322,148" طن، وكذا ضبط 129 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "92,036" طن.

واستطاعت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء من ضبط 73612 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 52,018,568جنيه.


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كهربا

سرقة تيار

المرور

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