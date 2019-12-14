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ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم هيروين بمنطقة السحر والجمال

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:34 م
ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم هيروين بمنطقة السحر والجمال هيروين - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

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استهدفت الأجهزة الأمنية العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة فى المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان.

وأسفر الاستهداف عن ضبط "4 أشخاص" لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، لاتجارهم فى المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى حال استقلالهم سيارة ملاكى بالطريق الإقليمى بدائرة قسم شرطة أول العاشر، وبحوزتهم "60 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

 

 


منطقة السحر والجمال

الاتجار بالمواد المخدره

هيروين

اخبار الحوادث

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