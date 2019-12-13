ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم هيروين فى مداهمات أمنية للسحر والجمال

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال، لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين، بقصد الإتجار، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" عن ضبط "عاطلين - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍٍ العاشر بالشرقية" لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة أول العاشر ، وبحوزتهما "60 جراما لمخدر الهيروين -250 جنيه".

وأثمرت الجهود عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر بالشرقية" لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وبحوزته "150جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول"، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة، لضبط باقى العناصر الإجرامية.