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ضبط 28 قطعة سلاح و142 قضية مخدرات وتنفيذ 56 ألف حكم خلال 24 ساعة

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:37 م
ضبط 28 قطعة سلاح و142 قضية مخدرات وتنفيذ 56 ألف حكم خلال 24 ساعة سلاح - ارشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 28 قطعة

سلاح نارى

، و142 قضية مخدرات وتنفيذ 56943 حكما قضائيا متنوعا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن  ضبط عدد 28 قطعة سلاح نارى، بحوزة 26 متهما، شملت المضبوطات 6 بنادق خرطوش، وطبنجة، و21 فرد محلى، و30 طلقة مختلفة الأعيرة، و243 قطعة سلاح أبيض.

كما تم تنفيذ 56943 حكما قضائيا متنوعا، شمل 198حكم جناية، و18130حكم حبس جزئى،  و3699 حكم حبس مستأنف، و27510غرامة، و7406مخالفات.

فيما تم ضبط 142 قضية مخدرات  ضُبط خلالها 160 متهما وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 7,700 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 7,060 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت  1,835 كيلو جرام.

 

 


مخدرات

اسلحة

مخالفات مرورية

خرطوش

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