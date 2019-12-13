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القبض على 3 متهمين بحوزتهم سلاح نارى واستروكس وبانجو فى الإسماعيلية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:41 م
القبض على 3 متهمين بحوزتهم سلاح نارى واستروكس وبانجو فى الإسماعيلية متهمين
الإسماعيلية – فريق المحافظات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 3 متهمين بحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار وكميات من الاستروكس والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

كان  اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط المراكز والأقسام بضبط كلا من المتهم "مؤمن.ف.ح"33 عام بدون عمل مقيم مساكن الإعلام دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

وتم ضبط المتهم "أحمد.ع.أ" 25 عام بدون عمل مقيم مدينة المستقبل دائرة مركز أبو صوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، والمتهم "علاء.م.ع" 24 عام بدون عمل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


امن الاسماعيلية

هيروين فى الاسماعيلية

فرد خرطوش

اللواء محمود هندى

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