ضبط 1459 قطعة سلاح نارى و20 قضية مخدرات خلال أسبوع

كتب ــ محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من إستهداف البؤرالإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات، "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية"، وضُبط خلالها 194متهما وبحوزتهم 20 قطعة سلاح نارى ، عبارة عن 4 بندقية خرطوش – 16 فرد محلى.

كما تم ضبط 20 قضية إتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو 500 جرام لنبات البانجـو المخـدر – 1,275كيلو جرام لمخدر الحشيـش – 385 جـرام لمخـدر الهيرويـن، فيما تم تنفيذ "4231" حكما قضائيا متنوعا، ضبط (496) قضية متنوعة أخرى.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 1459 قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 رشاش– 120 بندقية آلية – 267 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" – 119 طبنجة – 950 فرد محلى الصنع – 3342 طلقة مختلفة الأعيرة – 1568 قطعة سلاح أبيض) بالإضافة إلى ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلهما (11 مسدس – 15 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع).