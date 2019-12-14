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صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير طرق ومحاور مرورية بتكلفة 8 ملايين جنيه

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:14 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير طرق ومحاور مرورية بتكلفة 8 ملايين جنيه اللواء شريف فهمى محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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تفقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة وكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والمهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة أعمال رصف ورفع كفاءة وتطوير عددًا من الطرق والمحاور المرورية بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب والتى بلغت جملة تكلفتها نحو ما يزيد عن ثمانية ملايين جنيه.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال تطوير طرق المعاهدة – كوبرى أبوخليفة بطول 250 مترًا وبعرض متوسط 12 مترًا وتكلفة مالية قدرها 550 ألف جنيه.

وطريق أبو طفيلة – حتى الجدود الإدارية مع محافظة الشرقية بطول 4و2 كيلو مترًا وتكلفة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيها إضافة إلى أعمال رفع كفاءة طريق "أبو خليفة – أبو طفيلة".

وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أبورشيد، وسط مدينة القنطرة غرب بطول 7و1 كيلومترًا وتكلفة مالية فدرها ثلاثة ملايين جنيها وأعمال تطوير مدخل عمارات الإسكان الاجتماعى الجديدة بقرية البياضية.

 

جولة محافظ الإسماعيلية (3)
جولة محافظ الإسماعيلية 

 

جولة محافظ الإسماعيلية (5)
جولة محافظ الإسماعيلية 

 

جولة محافظ الإسماعيلية (6)
جولة محافظ الإسماعيلية 

 


الاسماعيليه

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