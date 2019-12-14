التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين على الوحدات والمراكز التابع لها محل سكنهم

أكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، أن عمليات تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة تتم بشكل منتظم فى 6 محافظات، مطالباً المواطنين بالتسجيل فى الوحدات الصحية القريبة من محل السكن.
وقال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل لـ"اليوم السابع"، إن التسجيل يكون فى الوحدة أو المركز الطبى القريب من السكن وبعد عملية التسجيل يتم إبلاغ المنتفع بالوحدة الصحية التى سيتم ربطه عليها، وتابع: فى حالة تغير العنوان يقدم المنتفع ما يفيد تغير محل إقامته بحسب بطاقة الرقم القومى.
وأضاف السبكى أن هذه الإجراءات تستهدف التسهيل على المواطنين لتوفير وقتهم، وعدم وجود أى زحام أو تكدس داخل الوحدات والمراكز الطبية.
التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين على الوحدات والمراكز التابع لها محل سكنهمالسبت، 14 ديسمبر 2019 09:00 ص
التأمين الصحى الشامل
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أكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، أن عمليات تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة تتم بشكل منتظم فى 6 محافظات، مطالباً المواطنين بالتسجيل فى الوحدات الصحية القريبة من محل السكن.
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