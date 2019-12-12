صور.. محافظ بورسعيد يشهد افتتاح قسم اللغة الألمانية بكلية التربية

وأثني محافظ بورسعيد علي إنشاء القسم الجديد الذي يواكب التطورات التي تشهدها المحافظة بعد أن أصبحت واجهة للاستثمارات العالمية بتشغيل مشروعات شرق بورسعيد وحركة التنمية السياحية المنتظرة مما يتطلب تأهيل الشباب للتعامل مع هذه المتغيرات.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد سالم، عميد الكلية أن القسم الجديد يسد العجز في مدرسي اللغة الألمانية لقطاع التعليم ويشهد إقبال من الطلبة للانتظام به ووصل عدد المقيدين إلي 76 طالب وطالبة.