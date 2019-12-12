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الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:58 م
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صور.. محافظ بورسعيد يشهد افتتاح قسم اللغة الألمانية بكلية التربية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:49 م
صور.. محافظ بورسعيد يشهد افتتاح قسم اللغة الألمانية بكلية التربية افتتاح قسم اللغة الألمانية بكلية التربية
بورسعيد - السيد فلاح

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإعلان عن إنشاء أول قسم للغة الألمانية بكلية التربية ببورسعيد، وذلك بحضور الدكتور محمد سالم، عميد كلية التربية وقيادات التعليم بالمحافظة.
 
وأثني محافظ بورسعيد علي إنشاء القسم الجديد الذي يواكب التطورات التي تشهدها المحافظة بعد أن أصبحت واجهة للاستثمارات العالمية بتشغيل مشروعات شرق بورسعيد وحركة التنمية السياحية المنتظرة مما يتطلب تأهيل الشباب للتعامل مع هذه المتغيرات. 
 
ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد سالم، عميد الكلية أن القسم الجديد يسد العجز في مدرسي اللغة الألمانية لقطاع التعليم ويشهد إقبال من الطلبة للانتظام به ووصل عدد المقيدين إلي 76 طالب وطالبة.
 
افتتاح قسم اللغة الألمانية بكلية التربية (1)
افتتاح قسم اللغة الألمانية بكلية التربية 
افتتاح قسم اللغة الألمانية بكلية التربية (2)
افتتاح قسم اللغة الألمانية بكلية التربية
افتتاح قسم اللغة الألمانية بكلية التربية (3)
افتتاح قسم اللغة الألمانية بكلية التربية 
افتتاح قسم اللغة الألمانية بكلية التربية (4)
افتتاح قسم اللغة الألمانية بكلية التربية

 


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