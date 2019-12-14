صور.. رفع كفاء منطقة سوق الأربعاء بالقنطرة شرق وإزالة آثار الأمطار

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أنه استكمالا لإزالة آثار الأمطار من منطقة سوق الأربعاء وإزالة آثار الصرف الصحى تم عمل حملة نظافة شاملة وإزالة آثار الأمطار وطفح الصرف الصحى بمنطقة سوق الأربعاء والمناطق المحيطة به.

وأشار إدريس فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم رفع المخلفات والقمامة وتم فرد رمال جديدة للتجفيف المياه، كما تم عمل حملة نظافة بعزبة الغطوس وتم إزالة آثار الأمطار ورفع المخلفات والقمامة من الصناديق والمقالب العشوائية ونقلها إلى المقلب العمومى.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن قسم الكهرباء بالمرور قام برفع كفاءة الأعمدة الكهربائية بالمدينة، وعمل صيانة لها وللكشافات بالمدينة القديمة، أشرف على هذه الأعمال المهندس محمد على سكرتير المركز والمدينة ومحمد صابر مساعد رئيس المدينة.

وبسبب ظروف الطقس المتقلب فان غرفة العمليات وإدارة الأزمات والإنقاذ السريع متواجدة على مدار 24 ساعة بمجلس المدينة.