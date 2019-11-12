أهالى قرى الشرق بالإسماعيلية يشكون ضعف الخدمات..ورئيس المدينة يرد على شكواهم

الإسماعيلية – جمال حراجى

اشتكى أهالى قرى الشرق بـالإسماعيلية وخاصة قريتي جلبانة والتقدم وعدد من التوابع الأخرى شرق قناة السويس بمدينة القنطرة شرق، من ضعف الخدمات ونقص شديد فى مياه الشرب وضعف فى الكهرباء ونقص فى المدارس والوحدات الصحية، ويعمل معظم أهالى هذه القرى بالزراعة بعد أن حصلوا على أراضى من جهاز تعمير سيناء منذ أكثر من 20 عاما، وقاموا باستصلاح الأرض الصحراوية وزراعتها وبنوا منازل بالقرب من أراضيهم فى أعماق صحراء سيناء.

وقال محمد فاروق من مواطنى قرية جلبانة شرق القناه، إن القرية تعانى من عدم وجود طرق مرصوفة ومعظم الطرق ترابية وتعوق نقل السماد والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى أن الطرق الترابية غير ممهدة.

وأضاف عبدالعزيز الدمرانى من أهالى قرية التقدم: "هناك مشكلة فى نقص عدد أعمدة الكهرباء وضعف التيار الكهربائى بسبب المحولات المتهالكة وعدم صيانتها، حتى أن بعض المواطنين استخدموا الأعمدة الخشبية لمد الأسلاك عليها لتوصيل الكهرباء إلى المنازل، وهذا الأمر يمثل خطورة والمنطقة صحراوية لا يوجد بها مصدات للرياح".

وطالب صبحى سعيد من قرية التقدم، بضرورة حل مشكلات التعديات على الترعة الرئيسة، وعودة المياه للأراضى الزراعية التى قاربت أن تصبح أرض بور بسبب نقص المياه، مشيرة إلى أن هناك مشكلة فى مياه الشرب حيث لا توجد محطة مياه شرب فنضطر إلى نقل المياه من قرية جلبانة على بعد 15 كيلو عن طريق الدواب أو سيارات نصف نقل.

وقال محسن محمد عبدالوهاب من قرية جلبانة، إن عزبة الحمادة أحد توابع القرية لا توجد بها مدرسة نضطر إلى قطع مسافات كبيرة لإلحاق أبنائنا بالمدارس فى القنطرة شرق أو قرية جلبانة والمسافات كبيرة من 15 كيلو بالنسبة لقرية جلبانة، وهى أقرب المناطق لنا إلى 25 كيلو بمدينة القنطرة شرق هذه المسافة يقطعها أولادنا ذهابا وإيابا يوميا، ولاتوجد وحدة صحية أو إسعاف لنقل المرضى أوعلاج المواطنين ولا يوجد أمامنا إلا القنطرة شرق والإسماعيلية للذهاب للمستشفى.

وأشار على عبدالعظيم من قرية التقدم، إلى وجود نقص حاد في مياه الرى، حيث تعمل المحطات 8 ساعات فقط، وهذا لا يكفى لرى الأراضى وتحدث مشاكل بين الفلاحين بسبب مياه الري، وكانت المياه متوفرة قبل ذلك لكن حدثت تعديات من جانب بعض المزارعين وخاصة فى المنطقة المحصورة بين ترعة الشهيد ومصرف بالوظة.

ومن جانبه، أكد اللواء عمر إدريس رئيس مدينة القنطرة شرق، على أن مجلس المدينة يسعى لحل المشكلات التى تعاني منها القرى وتوابعها، وبخصوص والأراضى الزراعية تابعة لجهاز التعمير وهو مسئول عن توفير مياه الري، أما بخصوص مياه الشرب فتم مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب لإنشاء محطة مياه.

وأضاف رئيس المدينة أن محافظة الإسماعيلية اعتمدت 920 ألف جنيه لشراء 4 محولات جدد وزرع 200 عمود كهربائى بقرية جلبانة لحل مشكلة الكهرباء، كما تم تقديم مذكرة للتربية والتعليم لإنشاء مدرسة ووحدة صحية ومخاطبة جهاز التعمير لرصف الطرق بتوابع القريتين جلبانة والتقدم، كما يتم التنسيق مع المحافظة لحل بعض المشكلات التى تتعلق بالمواصلات من المعدية للقرى .



نقص مياه الرى بالأراضى الزراعية نقص مياه الرى بالأراضى الزراعية



أعمدة خشبية للكهرباء أعمدة خشبية للكهرباء



بوار الأرض الزراعية نتيجة نقص المياه بوار الأرض الزراعية نتيجة نقص المياه



توابع قرية جلبانة توابع قرية جلبانة



قرية جلبانة قرية جلبانة



جانب من قرية التقدم جانب من قرية التقدم



نقص مياه الرى يهدد أراضى التقدم نقص مياه الرى يهدد أراضى التقدم