صور.. السيطرة على حريق مركب بالأقصر وإصابة 14 عاملاً وإنقاذ 45 شخصا

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، والإنقاذ النهرى، من السيطرة على حريق نشب داخل مركب بمرسى الوطنية بمنطقة البغدادى يقل 45 شخصا، وأسفر عن إصابة 14 عاملا وموظفا من طاقم المركب باختناقات وحروق طفيفة، وتم نقل عدد منهم لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من مرسى الوطنية يفيد بنشوب حريق فى غرف العاملين بمركب "س.م.ج" لدى توقفها بالمرسى وتقل على متنها 45 شخصا، وعلى الفور انتقل لموقع الحريق رجال الإطفاء والإسعاف والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات بديوان عام المحافظة وعدد من قيادات مديرية الأمن، وتمت السيطرة على النيران بمعاونة العاملين بالمركب؛ ولم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.