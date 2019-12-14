صور.. "أثار الإسكندرية" تنفذ مبادرة "حكايه تاريخية" للمرة الثالثة

الاسكندرية جاكلين منير

قال محمد متولى مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالى إن اليوم السبت تم استئناف أعمال مبادرة "حكاية تاريخية" للمرة الثالثة والمكونة من مجموعة من شباب الجامعات وقيامهم بحملة لإظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضارى اللائق وبالاتحاد مع شباب الأثريين وكانت البداية من منطقة كوم الناضورة الأثرية.

وأشار محمد متولى فى تصريحات صحفية له اليوم إلى أن ذلك بناء على التنسيق الذى تم بين منطقة أثار غرب الإسكندرية وشباب المبادرة ومن الجدير بالذكر أن شباب المبادرة سبق أن قاموا بإزالة مخلفات أكثر من 600 م من منطقة كوم الناضورة الأثرية والبالغ مساحتها 6 فدان ونصف تقريبا وذلك لاظهارها بالمظهر اللائق بإزالة المخلفات منها.

وأشار متولى إلى أن منطقة كوم الناضورة الأثرية مسجلة فى عداد الأثار الإسلامية بمنطقة أثار الإسكندرية والساحل الشمالى بالقرار رقم 2375 لسنة 1996 م وهى عبارة عن تل ترابى تراكمى تكون بفعل الزمن أقصى ارتفاع له 25م ويعلو التل مجموعة متنوعة من المبانى الأثرية منها مرصد محمد على باشا وثكنة المأمور المصرى وثكنة المأمور الانجليزى وطابية القائد الفرنسى كافاريللى وصهريج المياة وبرج الاشارة وبرج كرة الزوال .

واوضح متولى أن أشهر المبانى بها هو برج الإشارة ويرجع تاريخه لسنة 1926 م وهو يرجع لعصر الملك فؤاد الأول والبرج ذو سلم حلزونى و يبلغ ارتفاعة 24,5 م.

وأكد متولى وجود حديقه متحفية بكوم الناضورة تحتوى على 126 قطعة متنوعة منها شواهد قبور وأعمدة وتيجان أعمدة وقواعد أعمدة وذلك بخلاف عدد كبير من المدافع الساحلية التى ترجع لعصر محمد على باشا والتى تنتشر على المستويات الثلاثة للتل الترابى التراكمى لكوم الناضورة.



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