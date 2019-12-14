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صحة الشرقية: تنفيذ البرنامج التدريبى للمثقفين الصحيين بالمحافظة

السبت، 14 ديسمبر 2019 07:18 م
صحة الشرقية: تنفيذ البرنامج التدريبى للمثقفين الصحيين بالمحافظة المثقفين الصحيين
فريق المحافظات

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نظمت الإدارة المركزية للإعلام الصحى والسكانى بوزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية إدارة الثقافة الصحية، البرنامج التدريبى للمثقفين الصحيين بالإدارات الصحية بالمحافظة.

وذلك بناء على توجيهات وزارة الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان بالتدريب المستمر لرفع كفاءة العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة، والذى استمر لمدة أربعة أيام، وذلك بمركز تدريب مستشفى الحميات بالزقازيق، برئاسة الدكتور عبد الرحمن محمد على، والدكتورة نورا حسن عسل، والدكتور محمود على إسماعيل من الإدارة المركزية للإعلام بالوزارة، اشتمل البرنامج التدريبى على موضوعات مختلفة عن التثقيف الصحى مثل "مهارات التواصل الإجتماعى، معايير تقييم الندوة والمتابعة، ورعاية المسنين، والتغذية الصحية للمرأة، وأنواع التلوث، مفهوم الالتهاب الكبدى الفيروسى وطرق الوقاية ".

قدم وكيل الوزارة الشكر للقائمين على التدريب والمشاركين على المجهود المبذول حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.


محافظه الشرقيه

مديريه الصحه

أطباء السكر

مستشفى ههيا

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