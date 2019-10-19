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ضبط 500 جرام من مخدر الماريجوانا داخل طرد بريدى بمطار القاهرة

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:10 م
ضبط 500 جرام من مخدر الماريجوانا داخل طرد بريدى بمطار القاهرة جانب من المضبوطات
كتب ـ محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 500 جرام من مخدر الماريجوانا داخل أحد الطرود البريدية بمطار القاهرة الجوي، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة.

مخدرات

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات احتواء (أحد الطرود البريدية) على كمية من مخدر الماريجوانا، قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الطرد المشار إليه وعُثر بداخله على (كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 500 جرام مخبأة ضمن ملابس) جارى تكثيف الجهود لضبط الشخص المرسل إليه الطرد.

 
جانب من المضبوطات

 


مخدرات

تهريب المخدرات

طرود بريدية

مطار القاهرة

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