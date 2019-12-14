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بعد حجز القضية للحكم..

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة اللاعب حمادة السيد و43 داعشيًا

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة اللاعب حمادة السيد و43 داعشيًا حبس - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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محكمة جنايات القاهرة

 على تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان بتهمة الانضمام لداعش، بعد حجز الدعوى لجلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم، وتوجد العديد من النقاط الهامة حول الدعوى منها، يقدمها اليوم السابع فى سؤال وجواب.

ما هى الدائرة التى تنظر الدعوى؟

ــ تنظر الدعوى الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

 

متى نظرت المحكمة أولى الجلسات؟

فى 10 مارس 2019، نظرت المحكمة أولى جلسات القضية ونظرا لتعذر حضور جميع المتهمين فى الدعوى، تم تأجيلا لجلسة 20 مارس، وتلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين.

 

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

نظرت المحكمة فى الدعوى 23 جلسة كان آخلاها جلسة 11 ديسمبر والتى حجزت فيها المحكمة الدعوى لجلسة 27 يناير للنطق بالحكم.

 

ما أهم الأحداث التى شهدتها جلسات المحاكمة؟

فضت المحكمة أحراز عبارة عن أسلحة نارية وفيديو يظهر فيه أشخاص يتدربون على استخدام الأسلحة، وفيديو لحرب عصابات بين عناصر داعش وآخرين.

وفى جلسة 17 أغسطس استمعت المحكمة لأقوال مجرى التحريات، وأكد أن المتهمين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية ولكنهم لم يتمكنوا بسبب الضربات الأمنية الإستباقية التى حالت دون تنفيذ مرادهم، وأنهم خططوا لاغتيال أمين شرطة سامى بقطاع الأمن الوطنى.

 

ما أهم التهم التى تواجه المتهمين؟

يواجه المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية.


محاكمه عناصر داعش

تنظيم داعش

جنايات القاهره

التحريض على العنف

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