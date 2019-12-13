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تعرف على 5 أرقام ارتبطت بمحاكمة 44 "داعشيا" بعد حجز القضية للحكم

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:00 ص
تعرف على 5 أرقام ارتبطت بمحاكمة 44 "داعشيا" بعد حجز القضية للحكم المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 44 متهما بينهم

اللاعب حمادة السيد

، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان بتهمة الانضمام لداعش، بعد حجز الدعوى لجلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم، وتوجد أرقام ارتبطت بالدعوى منها ..

 

1 ـ الرقم "5"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التى تنظر الدعوى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

 

2 ـ الرقم "23"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى وكان أولها جلسة .

 

3 ـ الرقم "12"، ويشير لعدد المتهمين الهروب فى القضية.

 

4 ـ الرقم "25"، ويشير لعدد المتهمين المحبوسين فى القضية.

 

5 ـ الرقم "7"، ويشير لعدد المتهمين المخلى سبيلهم بتدابير احترازية.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمون انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.

 

 

 


داعش

محاكمه عناصر داعش

الجنايات

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