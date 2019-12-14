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السبت، 14 ديسمبر 2019 03:35 م
خالد صلاح
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سوء التغذية يزيد من خطر إصابة الشبكية في السن المتقدمة

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:18 م
سوء التغذية يزيد من خطر إصابة الشبكية في السن المتقدمة اللحوم الحمراء
أ ش أ

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توصل باحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم الحمراء والمعالجة، الأطعمة المقلية، والحبوب المكررة ومنتجات الألبان عالية الدسم قد يكونون أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للإصابة بحالة عينية تؤدي إلى إتلاف شبكية العين وتؤثر على الرؤية المركزية للشخص فإذا كنت تريد حماية نظرك في سن الشيخوخة، فتأكد من تناول طعام صحي.

وتسمى هذه الحالة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر في المرحلة المتأخرة (AMD)، وهي حالة لا رجعة فيها تؤثر على الرؤية المركزية للشخص، وتُبعد قدرتها على القيادة، من بين الأنشطة اليومية الشائعة الأخرى.

وقال شروتى ديجى الأستاذ فى جامعة "بوفالو" بالولايات المتحدة "إن علاج التنكس البقعي المرتبط بالعمر في المرحلة المتأخرة (AMD) المتأخر والأوعية الدموية هو علاج غزير ومكلف، ولا يوجد علاج لضمور جغرافي، وهو الشكل الآخر من أشكال التنكس البقعى المتأخرة التي تسبب أيضًا فقد البصر"، وأضاف "من مصلحتنا القصوى أن نلتقط هذه الحالة مبكراً ومنع تطور التنكس البقعى المتأخر".

وتشير النتائج إلى أن النمط الغذائي الغربي قد يكون عامل خطر لتطوير التنكس البقعى المتأخر AMD في وقت متأخر.. ومع ذلك، لم يرتبط النظام الغذائي الغربي مع تطور التنكس البقعى AMD المبكر في الدراسة، التي نشرت في المجلة البريطانية لطب العيون.

واستخدم الباحثون بيانات عن 66 نوعًا من الأطعمة المختلفة التي أبلغ عنها المشاركون عن تناولهم ما بين عامي 1987 و1995 .


اللحوم

اللحوم الحمراء

فقدان البصر

سوء التغذية

التغذية

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