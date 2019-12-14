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سكاي نيوز: قطر وتركيا ورعاية التنظيمات الإرهابية.. تحالف التطرف.. فيديو

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:01 م
سكاي نيوز: قطر وتركيا ورعاية التنظيمات الإرهابية.. تحالف التطرف.. فيديو التحالف القطرى التركي
هند المغربي

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بثت فضائية " سكاي نيوز " تقرير يشير إلى أن التحالف القطرى التركي ورعاية التنظيمات الأرهابية وفقا لتقرير قامت بتوثيقة مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، لافتا إلى دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية منذ بدء الصراع في سوريا قبل 8 سنوات مضيفا إلى سوريا هي الأكثر تضررا من هذا التحالف

وأفاد التقريرأن التحالف المتمثل في قطر وتركيا وجبهة النصرة، ساهم في تحقيق الأخيرة لمكاسب ميدانية في بعض المناطق السورية و مكنها من الحصول على إمدادات عسكرية ومالية لمواجهة القوات الحكومية السورية.

و أضاف التقرير أن هذا التحالف المتمثل، في قطر وتركيا وجبهة النصرة، التي تشكل امتدادا لتنظيم القاعدة في سوريا، ساهم في تحقيق الأخيرة لمكاسب ميدانية في بعض المناطق السورية، ومكنها من الحصول على إمدادات عسكرية ومالية لمواجهة القوات الحكومية السورية وقال التقرير أن هذا التحالف، شكل من الشراكة التي جعلت من قطر ممولا، وتركيا معبرا، حيث انتقلت الأموال والأسلحة القطرية إلى جبهة النصرة عبر الحدود التركية السورية.

 

 

ولفت التقرير أن الدوحة توسطت في العام 2013، بدفع فدية قدرها 150 مليون دولار، للنصرة، للإفراج عن رهائن تابعين لحزب الله، مقابل الإفراج عن طيارين تركيين، كانا محتجزين في لبنان ونقلا على طائرة تابعة للخطوط القطرية.

وألقي التقرير الضوء على النمو السريع في العلاقات القطرية التركية، منذ العام 2002، وحتى الوقت الحاضر.

 

 

 


قطر

تركيا

سكاي نيوز

الدوحة

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