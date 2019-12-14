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سقوط عاطل بحوزته 4 كيلو حشيش بقصد الاتجار فى الغربية

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:39 م
سقوط عاطل بحوزته 4 كيلو حشيش بقصد الاتجار فى الغربية حشيش - أرشيفية
الغربية- عادل ضرة

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تمكن ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل مسجل شقي خطر بحوزته 4 كيلو حشيش بقصد الاتجار.

كانت معلومات، أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بقيام عاطل"له معلومات جنائية" مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة سمنود، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازته لسلاح نارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

وعقبت قنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة سمنود، وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش تزن 4 كيلو جرام وبندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار وملبغ مالى و4 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية خيال المتهم.
 

 


مديرامن الغربيه

سمنود

حشيش

مباحث الغربيه

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