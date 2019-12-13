وفاة سيدة فى طنطا متأثرها بحروقها والمباحث تلقى القبض على زوجها للتحقيق معه

الغربية – مصطفى عادل

لقيت ربة منزل مقيمة مركز طنطا بمحافظة الغربية، مصرعها متأثرة بإصاباتها بحروق من الدرجات الثلاثة، بعد اشتعال النيران فيها داخل منزلها، وألقت مباحث مركز طنطا القبض على زوجها للتحقيق معه فى الواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزة ، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدي ، مأمور مركز طنطا، بوصول ربة منزل للمستشفى مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة، وبسؤالها فى محضر الشرطة بالمستشفى أكدت أنها أثناء إعدادها الطعام اشتعلت النيران فيها، ولفظت أنفاسها الأخيرة ، والقى الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، بإشراف المقدم علي أبو زهرة مفتش مباحث مركزي طنطا وقطور، القبض على زوجها للتحقيق معه فى الواقعة، لحين ووصول تقارير الطب الشرعى وتحريات المباحث .