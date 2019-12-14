سارقوا شقة ضابط على المعاش بالجيزة يعترفون بالاستيلاء على بندقية مرخصة

كتب أحمد الجعفرى

اعترف المتهمون الثلاثة بسرقة شقة ضابط شرطة بالمعاش بالاتهامات المسندة إليهم، وانهم تسللوا إلى منزل المجنى عليه ليلًا وتمكنوا من الاستيلاء على بندقية مرخصة، ومبلغ مالى، ومصوغات ذهبية.

وأرشد المتهمون عن مكان اخفائهم المسروقات.

تلقت مديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد تعرض شقة ضابط شرطة بالمعاش، للسرقة على يد مجهولين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكبى الواقعة، استولوا على بندقية مرخصة، ومصوغات ذهبية، ومبلغ مالى، وتبين وجود اثار بعثرة بمحتويات الشقة.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن كلا من " سمير" و"سيد" و"أحمد" مسجلين خطر، وراء ارتكاب السرقة، وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين، والقبض عليهم.