سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 07:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سارقوا شقة ضابط على المعاش بالجيزة يعترفون بالاستيلاء على بندقية مرخصة

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:00 ص
سارقوا شقة ضابط على المعاش بالجيزة يعترفون بالاستيلاء على بندقية مرخصة حبس - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف المتهمون الثلاثة بسرقة شقة ضابط شرطة بالمعاش بالاتهامات المسندة إليهم، وانهم تسللوا إلى منزل المجنى عليه ليلًا وتمكنوا من الاستيلاء على بندقية مرخصة، ومبلغ مالى، ومصوغات ذهبية.

وأرشد المتهمون عن مكان اخفائهم المسروقات.

تلقت

مديرية أمن الجيزة

، بلاغا يفيد تعرض شقة ضابط شرطة بالمعاش، للسرقة على يد مجهولين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكبى الواقعة، استولوا على بندقية مرخصة، ومصوغات ذهبية، ومبلغ مالى، وتبين وجود اثار بعثرة بمحتويات الشقة.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن كلا من " سمير" و"سيد" و"أحمد" مسجلين خطر، وراء ارتكاب السرقة، وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين، والقبض عليهم.

 

 


سرقة

مشغولات ذهبية

بندقية

تشكيل عصابى

عصابة سرقة الشقق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القبض على تشكيل عصابى سرق 10 منازل واستولى على مشغولات ذهبية بالقاهرة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:20 م

حبس 4 متهمين سرقوا مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة فى الهرم

السبت، 07 ديسمبر 2019 04:47 م

إحالة سيدتين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية

السبت، 07 ديسمبر 2019 03:25 م

قوانين التجارة فى المشغولات الذهبية.. "قانون الدمغة" حافظ على العلاقة بين التاجر والمشترى.. والمشرع وضع 3 أنواع من العلامات على المصوغات.. وخبير يكشف من يحظر عليه ممارسة المهنة

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 10:58 ص

القبض على عاطلين لسرقتهما مشغولات ذهبية من داخل شقة بـ 15 مايو

الخميس، 28 نوفمبر 2019 01:41 م

مباحثات مصرية سعودية لتصدير مشغولات ذهبية للمملكة وجذب استثمارات لمصر

الأحد، 24 نوفمبر 2019 05:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: 151 ألف رأس ماشية و7.5 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يومًا

الزراعة: 151 ألف رأس ماشية و7.5 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يومًا

الأقصر تستعد لظاهرة الانقلاب الشتوى بتعامد الشمس على معابد الكرنك 21 ديسمبر

الأقصر تستعد لظاهرة الانقلاب الشتوى بتعامد الشمس على معابد الكرنك 21 ديسمبر

7 معلومات عن منحة صندوق المناخ الأخضر لحماية الأراضى المنخفضة بالدلتا

7 معلومات عن منحة صندوق المناخ الأخضر لحماية الأراضى المنخفضة بالدلتا

أردوغان فى ورطة.. حزب على باباجان الجديد يستعد للظهور خلال أيام

أردوغان فى ورطة.. حزب على باباجان الجديد يستعد للظهور خلال أيام

الداخلية تبعث رسائل الأمن والسلام لضيوف العالم قبل بدء منتدى الشباب

الداخلية تبعث رسائل الأمن والسلام لضيوف العالم قبل بدء منتدى الشباب

رسائل عبد العال للوزراء والنواب فى أسبوع.. التهديد باستجواب الحكومة أخطرها

رسائل عبد العال للوزراء والنواب فى أسبوع.. التهديد باستجواب الحكومة أخطرها

صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة