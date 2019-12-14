روسيا واليونان تطلقان مشروعا لتنمية منطقة البحر الأسود

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم السبت، أن روسيا واليونان أطلقتا عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى للبحر الأسود، مشروعا لإنشاء مركز معلومات للممارسة المتقدمة فى مجال التنمية لمنطقة البحر الأسود.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، "أطلقت روسيا واليونان مشروعا دوليا لإنشاء مركز للمعلومات والممارسات المتقدمة فى مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنطقة البحر الأسود، ممولا من أموال التبرعات الروسية لمنظمة التعاون الاقتصادى فى منطقة البحر الأسود"، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان الاجتماع الـ 14 للمجلس الوزارى لمنظمة التعاون الاقتصادى للبحر الأسود، قد عقد أمس الجمعة، فى العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة رؤساء وممثلى وزارات خارجية أذربيجان، وألبانيا، وأرمينيا، وبلغاريا، واليونان، وجورجيا، ومولدوفا، وروسيا، ورومانيا، وصربيا، وتركيا، وأوكرانيا، ومراقبين وشركاء لمنظمة التعاون الاقتصادى فى منطقة البحر الأسود فى الحوار القطاعى.

وناقش الاجتماع، قضايا التعاون ومن بينها: التمويل، والنقل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والثقافة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز مبادرات تيسير التجارة، وآفاق إقامة علاقات مؤسسية بين منظمة التعاون الاقتصادى فى منطقة البحر الأسود والاتحاد الاقتصادى الأوراسى، وتطوير التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادى فى منطقة البحر الأسود والاتحاد الأوروبى.

يذكر أن، رئاسة اليونان لمنظمة التعاون الاقتصادى فى منطقة البحر الأسود، تنتهى فى 31 ديسمبر الجاري، وانتقلت رئاسة المنظمة للفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو من العام المقبل، إلى رومانيا.